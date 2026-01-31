Seguici su

AttualitàBiella

Petizione degli ambulanti contro lo spostamento del mercato di Piazza Falcone

Un volantino che invita la cittadinanza ad appoggiare la loro richiesta

Pubblicato

1 ora fa

il

petizione degli ambulanti contro lo spostamento

Petizione degli ambulanti contro lo spostamento del mercato di Piazza Falcone. Chi questa mattina ha sfidato il freddo e fatto un giro tra le bancarelle avrà certamente notato il volantino che si vede in fotografia.

Petizione degli ambulanti contro lo spostamento del mercato di Piazza Falcone

Gli ambulanti hanno infatti indetto già da qualche settimana ormai una raccolta firme che verrà poi consegnata all’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Marzio Olivero. La richiesta è semplice: revocare la decisione di spostare in centro città il mercato che ormai da anni ha sede in Piazza Falcone.

Un argomento decisamente caldo in questo rigido inverno biellese. Una questione che tiene banco tanto a Palazzo Oropa quando tra le vie della città, con discussioni tra chi è favorevole e chi invece non si trova assolutamente d’accordo con la scelta.
LEGGI ANCHE: Spostare il mercato in centro a Biella? “Una follia”

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.