Petizione degli ambulanti contro lo spostamento del mercato di Piazza Falcone. Chi questa mattina ha sfidato il freddo e fatto un giro tra le bancarelle avrà certamente notato il volantino che si vede in fotografia.

Petizione degli ambulanti contro lo spostamento del mercato di Piazza Falcone

Gli ambulanti hanno infatti indetto già da qualche settimana ormai una raccolta firme che verrà poi consegnata all’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Marzio Olivero. La richiesta è semplice: revocare la decisione di spostare in centro città il mercato che ormai da anni ha sede in Piazza Falcone.

Un argomento decisamente caldo in questo rigido inverno biellese. Una questione che tiene banco tanto a Palazzo Oropa quando tra le vie della città, con discussioni tra chi è favorevole e chi invece non si trova assolutamente d’accordo con la scelta.

LEGGI ANCHE: Spostare il mercato in centro a Biella? “Una follia”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook