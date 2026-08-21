Pomeriggio di potenziale pericolo e disagi quello di giovedì 20 agosto a Vigliano Biellese, dove sono arrivate diverse segnalazioni relative al malfunzionamento dei passaggi a livello cittadini.

Passaggi a livello in tilt a Vigliano

L’allarme è scattato intorno alle 17:30 in via Libertà: un’automobilista ha notato le sbarre completamente alzate nonostante i semafori rossi accesi, segnalando immediatamente l’anomalia.

In assenza della Polizia locale sul posto, la chiamata è passata alla Sala Operativa Polfer di Torino. I Carabinieri di Vigliano Biellese sono intervenuti tempestivamente per presidiare la zona e garantire la sicurezza dei veicoli in transito. Poco dopo, segnalazioni analoghe sono giunte anche per gli impianti di via Trossi e via Pietro Micca, facendo scattare verifiche ad ampio raggio su tutta la linea.

L’intervento dei militari si è protratto per oltre un’ora, dalle 18 fino alla prima serata, in attesa del ripristino dei sistemi. La Sala Operativa Polfer ha poi confermato la risoluzione del guasto, presumibilmente causato da un’anomalia tecnica. Fortunatamente la circolazione ferroviaria è rimasta regolare e l’episodio si è concluso dopo circa due ore senza alcuna conseguenza per gli automobilisti o i viaggiatori.

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