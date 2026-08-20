Addio a Jaerome, morto a 21 anni nel lago di Como.

Addio a Jaerome, morto a 21 anni nel lago di Como

Addio a Jaerome Ryan Baylen, 21 anni, morto nelle acque del lago di Como dopo essere scomparso venerdì 14 agosto al largo di Lenno, nel comune di Tremezzina. Il corpo del giovane è stato individuato nella mattinata di ieri, martedì 18 agosto, dopo quattro giorni di ricerche, a una profondità di 357 metri. Venerdì 21 agosto saranno celebrati a Gattinara i funerali.

Come riporta Notizia Oggi, le notizie diffuse in questi giorni presentano alcune discrepanze, a partire dalla residenza: i quotidiani lombardi parlano infatti di un 21enne residente a Bergamo, ma il giovane era Gattinara, dove la famiglia ha annunciato le esequie. Il suo nome compare inoltre in documenti scolastici pubblici del territorio gattinarese.

Quattro giorni di ricerche nel lago di Como

Le operazioni di ricerca sono proseguite per giorni in un punto particolarmente difficile del lago di Como, dove il fondale supera i 300 metri. Sono stati impiegati mezzi della guardia costiera, vigili del fuoco e sommozzatori, polizia di Stato, guardia di finanza e personale specializzato, con l’utilizzo di sonar e apparecchiature subacquee capaci di raggiungere profondità altrimenti inaccessibili.

La svolta è arrivata ieri mattina. I Volontari del Garda hanno localizzato il corpo sul fondale a 357 metri di profondità, utilizzando un Rov, robot sommergibile filoguidato in grado di scendere fino a 500 metri. Le ricerche erano state coordinate dal Reparto operativo laghi della Guardia costiera di Milano e si erano protratte senza sosta, salvo le interruzioni rese necessarie dalle condizioni meteorologiche.

Venerdì i funerali a Gattinara

Ora il dolore arriva a Gattinara. Ad annunciare la scomparsa di Jaerome Ryan Baylen sono il papà Donald, il fratello Jerson, i nonni, gli zii, i cugini, gli amici e tutti i parenti. Il rosario sarà recitato oggi, giovedì 20 agosto, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, dove familiari e conoscenti potranno stringersi nel ricordo del giovane.

I funerali saranno invece celebrati venerdì 21 agosto alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Al termine della funzione il feretro proseguirà verso il tempio crematorio.

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