Uomo disteso sul balcone di casa: scattano i soccorsi a Cossato.

Uomo disteso sul balcone di casa: scattano i soccorsi a Cossato

Momenti di apprensione ieri, mercoledì 19 agosto, a Cossato, dove un uomo del 1948 è stato trovato disteso a terra sul balcone di casa.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere caduto mentre sistemava una tenda. Al momento non sono note le sue condizioni.

Immagine di repertorio

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