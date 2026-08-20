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Uomo disteso sul balcone di casa: scattano i soccorsi a Cossato
A dare l’allarme sono stati alcuni residenti
Uomo disteso sul balcone di casa: scattano i soccorsi a Cossato.
Uomo disteso sul balcone di casa: scattano i soccorsi a Cossato
Momenti di apprensione ieri, mercoledì 19 agosto, a Cossato, dove un uomo del 1948 è stato trovato disteso a terra sul balcone di casa.
A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere caduto mentre sistemava una tenda. Al momento non sono note le sue condizioni.
Immagine di repertorio
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