Auto in panne nei pressi del passaggio a livello.

Lunedì nel tardo pomeriggio una donna residente a Biella ha chiesto aiuto. La sua Nissan aveva un problema a una ruota. E non era in grado di proseguire. Si trovava anche in una posizione pericolosa. Era infatti nei pressi del passaggio a livello di Valdengo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Oltre al carroattrezzi per spostare il veicolo.

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