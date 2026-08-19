AttualitàBiella
Addio a Gino. Fondatore della Macelleria De ruvo
L’annuncio della famiglia sui social
Padre, nonno, maestro e grandissimo Uomo.
Ciao Gino!
Il Santo Rosario sarà recitato GIOVEDI 20 agosto alle ore 18 e il Funerale sarà celebrato VENERDI 21 agosto alle ore 10 presso la Parrocchia di San Cassiano (Biella)
Con queste parole sulla pagina social la Macelleria De ruvo ha annunciato la scomparsa di Gino.
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