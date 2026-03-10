AttualitàBiella
Pakistano entra in palestra e non fa passare nessuno
Intervento della polizia locale
Pakistano entra in palestra e non fa passare nessuno.
L’altro giorno il dipendente di una palestra di Biella ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Un uomo pakistano era entrato in palestra e stazionava davanti al tornello senza far passare nessuno.
Sul posto la polizia locale di Biella
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Sale sul tetto per tagliare i rami dell’albero del vicino
Circondario1 giorno fa
Addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni
Biella4 ore fa
Biella piange Bruna Dessì. Aveva solo 60 anni
Attualità2 giorni fa
Addio a Egidio La Pasta: nove anni fa perse la giovane figlia
Attualità2 giorni fa