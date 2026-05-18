OrangePix diventa Società Benefit e avvia una nuova fase di sviluppo.

OrangePix diventa Società Benefit e avvia una nuova fase di sviluppo

OrangePix, digital company con sede a Biella e Milano specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, annuncia la propria trasformazione in Società Benefit, segnando un passaggio significativo nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda.

Non si tratta di un cambiamento formale, ma di una scelta strategica: integrare nel proprio modello di impresa la creazione di valore non solo economico, ma anche sociale e territoriale. Nel contesto biellese, le Società Benefit sono ancora una realtà limitata, elemento che rafforza ulteriormente il valore e il posizionamento di questa evoluzione.

«Diventare Società Benefit significa rendere esplicito ciò che negli anni abbiamo già costruito» – commenta Michele Tolu – «Vogliamo essere un partner tecnologico affidabile, ma anche un soggetto attivo nella diffusione della cultura digitale e nello sviluppo del contesto in cui operiamo».

In coerenza con questo percorso, OrangePix ha definito le proprie finalità di beneficio comune, impegnandosi a promuovere la diffusione della cultura digitale e dell’innovazione, a sviluppare soluzioni tecnologiche responsabili, sicure e sostenibili e a contribuire allo sviluppo del territorio attraverso iniziative culturali, sociali ed imprenditoriali.

Nel 2025 OrangePix ha registrato una crescita significativa, superando gli 800 mila euro di fatturato e consolidando la propria struttura organizzativa. Questo risultato rappresenta la base su cui si sviluppa una nuova fase strategica.

«Stiamo entrando in una fase più strutturata e consapevole» – aggiunge Federico Tonin – «con l’obiettivo di crescere mantenendo qualità, controllo e affidabilità, investendo in tecnologia, sicurezza e organizzazione interna».

Negli ultimi mesi l’azienda ha avviato un percorso concreto di evoluzione organizzativa e tecnologica, con l’obiettivo di portare OrangePix a un livello superiore. Non più solo una web agency, ma una digital company strutturata, capace di integrare sviluppo software, e-commerce, siti web, infrastrutture cloud e soluzioni avanzate basate su dati e intelligenza artificiale.

In questo contesto si inserisce il percorso di certificazione ISO/IEC 27001, comprensivo delle estensioni ISO/ IEC 27017 (sicurezza nei servizi cloud) e ISO/IEC 27018 (protezione dei dati personali in ambito cloud), già avviato e con ottenimento previsto entro luglio 2026.

Si tratta di uno standard internazionale avanzato, ancora poco diffuso nel territorio biellese, che richiede un approccio strutturato alla gestione dei dati, dei processi e dei rischi, attraverso procedure, analisi dei rischi, gestione documentale e audit interni ed esterni.

Parallelamente, OrangePix ha completato il processo di autovalutazione previsto dal Decreto NIS2 in ambito cybersecurity. A seguito delle verifiche dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’azienda è stata considerata fuori dal perimetro di applicazione della normativa e quindi non soggetta ad obblighi specifici.

Tuttavia, la società ha scelto di adottare comunque un approccio proattivo, investendo in sicurezza e gestione del rischio per anticipare gli standard richiesti dal mercato.

Un ulteriore elemento centrale del piano di crescita riguarda le persone: OrangePix conferma la volontà di continuare a investire sul team, attraverso percorsi di formazione e un progressivo ampliamento dell’organico, con l’obiettivo di aumentare qualità e capacità produttiva.

Nel corso del primo trimestre 2026 è stato inoltre definito un nuovo assetto societario: le quote di OrangePix sono state conferite in TTH S.r.l., società partecipata al 50% da Michele Tolu e al 50% da Federico Tonin, che detiene oggi il 100% della società operativa.

In questo contesto si è concluso il percorso di Fabrizio Lava, socio fondatore, al quale va il ringraziamento per il contributo dato alla nascita e allo sviluppo dell’azienda negli anni.

OrangePix prosegue così il proprio percorso con una struttura più solida, una visione chiara e obiettivi definiti per il triennio 2026-2028, orientati a una crescita concreta, organizzata e sostenibile. Un’evoluzione che unisce innovazione tecnologica, responsabilità e capacità di esecuzione, con l’ambizione di creare valore nel tempo per clienti, persone e territorio, alzando il livello in modo continuo e consapevole.

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