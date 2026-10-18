Oggi a Biella pioverà tutto il giorno

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Nello specifico oggi a Biella cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 16mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2736m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Pioggia anche domani

Domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3123m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

LEGGI ANHE: Malore in casa, soccorso dai vigili del fuoco con l’autoscala

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook