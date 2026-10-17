Malore in casa, i vigili del fuoco lo soccorrono con l’autoscala

Colto da malore nel suo appartamento, è riuscito a dare l’allarme ed è stato soccorso dai vigili del fuoco. Il fatto è accaduto ieri in una delle torri di via Lamarmora.

Per dare aiuto all’uomo, i pompieri hanno utilizzato un’autoscala fino al balcone, sono poi entrati e hanno aperto la strada ai sanitari del 118 che hanno trasferito lo sventurato in ospedale.

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