BiellaCronaca
Malore in casa, i vigili del fuoco lo soccorrono con l’autoscala
E’ successo in via Lamarmora
Malore in casa, i vigili del fuoco lo soccorrono con l’autoscala
Colto da malore nel suo appartamento, è riuscito a dare l’allarme ed è stato soccorso dai vigili del fuoco. Il fatto è accaduto ieri in una delle torri di via Lamarmora.
Per dare aiuto all’uomo, i pompieri hanno utilizzato un’autoscala fino al balcone, sono poi entrati e hanno aperto la strada ai sanitari del 118 che hanno trasferito lo sventurato in ospedale.
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