Seguici su

BiellaCronaca

Malore in casa, i vigili del fuoco lo soccorrono con l’autoscala

E’ successo in via Lamarmora

Pubblicato

19 secondi fa

il

Malore
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Malore in casa, i vigili del fuoco lo soccorrono con l’autoscala

Colto da malore nel suo appartamento, è riuscito a dare l’allarme ed è stato soccorso dai vigili del fuoco. Il fatto è accaduto ieri in una delle torri di via Lamarmora.

Per dare aiuto all’uomo, i pompieri hanno utilizzato un’autoscala fino al balcone, sono poi entrati e hanno aperto la strada ai sanitari del 118 che hanno trasferito lo sventurato in ospedale.

LEGGI ANCHE: Derubano un’anziana, ma vengono arrestati

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *