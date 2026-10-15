Tragedia a Occhieppo Superiore: muore schiacciato dalla macchina. La vittima è Denis Trabbia, 55 anni appena. L’incidente fatale oggi pomeriggio, intorno alle 17, nel piazzale di una ditta di via Campra.

Tragedia a Occhieppo Superiore

Trabbia stava effettuando alcuni lavori di manutenzione su una macchina, quando il veicolo gli è caduto addosso. Il colpo gli ha compresso inesorabilmente la cassa toracica.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del paese e i sanitari del 118. Tutti gli sforzi del personale medico di rianimare l’uomo si sono però rivelati inutili, troppo gravi le ferite riportate.

Trabbia era molto conosciuto nel Biellese. A Occhieppo Superiore, dove abitava dopo il matrimonio, aveva aperto l’azienda Roccatura Biellese e successivamente la Tex in Biella. Appassionato di motori e di padel, aveva avviato anche il Padel Elvo.

Il fratello Simone aveva invece inagurato ormai diversi anni fa il bar Sut l’Ala, in paese, e il disco-bar Hemingway, in Riva a Biella, molto frequentato dalla movida cittadina.

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