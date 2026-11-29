Un cinghiale ferito entra nel cortile di una villetta e cerca di sfondare la vetrata della casa per scappare dai cacciatori. All’interno c’è una ragazza che, sola in casa e terrorizzata dalla scena, chiama la madre. Quest’ultima allerta immediatamente i carabinieri. Sembra la trama di un film, ma in realtà è quanto accaduto a Piatto qualche settimana fa.

La notizia, pubblicata sul nostro giornale, ha fatto discutere non poco. C’è chi si è schierato dalla parte del povero animale, prendendo posizione contro i cacciatori, e chi, invece, ha voluto rimarcare la pericolosità e i danni che gli animali selvatici possono arrecare alle cose e, soprattutto, alle persone. Tra questi Guido Dellarovere, presidente dell’Atc-Ca Biella 1 e presidente regionale di Federcaccia Piemonte, che in una lettera al giornale spiega le proprie motivazioni.

Dellarovere: “I cacciatori sparano rispettando le distanze di legge e i cinghiali non sono telecomandati”

«Egregio Direttore, circa dieci giorni fa sul vostro giornale è apparso l’ennesimo articolo grondante aggettivi sensazionalistici contro il mondo venatorio. Una cronaca che, tra «ordinaria follia» e presunti drammi sfiorati – inizia così il commento di Dellarovere – , alimenta il solito populismo anticaccia, dimenticando che, quando poi c’è da contenere i danni all’agricoltura o evitare che gli automobilisti distruggano l’auto centrando un ungulato, tutti corrono a cercare i cacciatori col capo cosparso di cenere».

Dopo un attacco generale, il presidente entra nello specifico dell’episodio che tanto ha fatto discutere: «Veniamo al grottesco episodio di Piatto. Un cinghiale ferito sarebbe entrato in un cortile approfittando del cancello automatico lasciato aperto. Premesso che i cacciatori spingono e sparano nel pieno rispetto delle distanze di legge (150 metri dalle case e 50 dalle strade), va ricordata una verità elementare: i cinghiali non sono telecomandati. Quando un animale viene colpito in modo non letale, scappa dove trova un varco. Se un cancello resta aperto, la colpa non è certo di chi ha premuto il grilletto a distanza regolamentare, né tantomeno il cacciatore lo ha accompagnato per mano contro la vetrata».

“Il semplice cartello ‘proprietà privata’ non vieta la caccia, a meno che non si tratti di un fondo chiuso”

Esaurito il capitolo dell’episodio di Piatto, Dellarovere si concentra su un altro fatto, accaduto questa volta a Valle San Nicolao, relativo a una accesa discussione tra un proprietario agricolo e un cacciatore che avrebbe invaso la sua proprietà.

«Ancora più surreale la vicenda di Valle San Nicolao, dove si arriva ad accusare uno sparo di aver traumatizzato gli asini (ci auguriamo si tratti dei nobili quadrupedi) – ironizza il presidente -. Qualcuno dovrebbe ripassare l’articolo 842 del Codice Civile: sul territorio agro-silvo-pastorale venabile il cacciatore ha pieno diritto di accesso senza chiedere il permesso al proprietario, a meno che non si tratti di un fondo chiuso, ossia delimitato da recinzioni o muri alti almeno 1,20 metri e tabellato secondo legge. Il semplice cartello “proprietà privata” non vieta la caccia, piaccia o no agli improvvisati “sceriffi” locali che pretendono di riscrivere le norme a proprio piacimento. Quanto ai controlli, noi siamo i primi a invocarli. Le squadre di braccata operano con regolamenti ferrei, tabellando ogni mattina le aree di battuta con cartelli forniti ogni anno dall’ATC Biella 1 — cartelli che puntualmente vengono fatti sparire da ignoti per poi gridare all’irregolarità. Del resto, per avere il porto d’armi serve una fedina penale immacolata, requisito che forse non tutti i nostri detrattori potrebbero vantare se dovessero farne richiesta. Forse un giorno ci stancheremo di questo tiro al bersaglio gratuito e appenderemo il fucile al chiodo. A quel punto saremo curiosi di vedere come questi soloni gestiranno l’emergenza cinghiali: magari provando a mettergli il sale sulla coda».

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