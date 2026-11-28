Dopo 27 anni di attività, il Mov-Ing di Chiavazza si prepara a chiudere un capitolo importante della propria storia. Il pranzo di Natale sarà l’ultimo appuntamento per il ristorante-pizzeria di Biella, come annunciato dal titolare Paolo Barichello attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del locale. Una conclusione che, nelle parole del suo ideatore, non rappresenta soltanto la fine di un’attività, ma la chiusura di un vero e proprio progetto artistico e culturale.

«Non siamo mai stati solo un ristorante», si legge nel post che annuncia la conclusione dell’esperienza Mov-Ing. Un luogo che, nel corso di oltre un quarto di secolo, ha cercato di andare oltre la proposta gastronomica, diventando uno spazio di incontro tra arte, design, iniziative, eventi e persone. «È stato un tempo, un’esperienza, una performance in continua evoluzione, dove arte e vita si sono incontrate e intrecciate».

Il pranzo di Natale ultimo appuntamento del Mov-Ing di Chiavazza. Barichello: «A volte bisogna avere il coraggio di cambiare vestito»

Un percorso che Barichello ha voluto raccontare anche nelle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale, partendo da una riflessione: «A volte, per continuare a sognare, bisogna avere il coraggio di cambiare vestito».

«Il Mov-Ing è nato come contenitore delle mie idee, dei miei sogni e del mio modo di interpretare il design e l’arte – spiega –. Un luogo da condividere, dove far incontrare persone, passioni e amore per il territorio».

In ventisei anni il progetto è cresciuto, trasformandosi in qualcosa di più ampio rispetto a un ristorante: «È diventato molto più di uno spazio: eventi, incontri, progetti, momenti di festa e iniziative per raccontare e valorizzare la nostra terra, dalle nostre montagne alle opere monumentali realizzate in città. Tante esperienze che hanno unito persone e creato emozioni».

Per il suo fondatore, è stato soprattutto un progetto artistico, «un’opera costruita nel tempo, una lunga performance durata 26 anni, attraverso la quale ho dato forma alle mie idee e visibilità ai miei lavori».

«Non so ancora quale sarà il futuro di questo spazio, so solo che oggi sento il bisogno di fermarmi»

Ora arriva il momento di fermarsi. «Oggi si chiude un capitolo importante, ma non il mio percorso artistico – sottolinea il 61enne, che non anticipa ancora quale sarà il futuro degli spazi di Chiavazza -. Restano le opere, gli incontri e tutto ciò che abbiamo condiviso. Non so ancora quale sarà il futuro di questo spazio. So solo che oggi sento il bisogno di fermarmi e capire dove andare».

La decisione, dunque, risponde alla necessità di cambiare direzione, prendendo atto di un mondo e di relazioni che si trasformano: «Un vestito si può modificare, rattoppare, ma a volte bisogna avere il coraggio di cambiarlo. Perché le cose cambiano, le persone cambiano e, purtroppo, questi tempi cambiano anche i valori e il modo di stare insieme. Riconoscerlo, accettarlo e trovare una nuova direzione richiede coraggio».

Il 26 dicembre sarà quindi l’ultima serata del Mov-Ing nella sua veste attuale. Dopo ventisei anni, si chiude un’esperienza che ha intrecciato ristorazione, arte e vita sociale, lasciando aperta la porta a ciò che potrà nascere in futuro.

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