Addio ad Antonella Germanà, aveva solo 63 anni.

Addio ad Antonella Germanà, aveva solo 63 anni

Aveva solo 63 anni Antonella Germanà, vedova Cristiano, morta dopo aver lottato tenacemente contro una malattia. Ad annunciarne la scomparsa sono stati il fratello Marco, gli zii Elsa e Guido e il cugino Cristian. Il rosario è stato recitato alle 18 di oggi nella chiesa di San Lorenzo a Lessona. Nella stessa chiesa, domani alle 10, verrà celebrato il funerale.

I familiari hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla dottoressa Antonella Loro Piana, al dottor Guido Minero, alla dottoressa Fiorella Lodigiani e alle signore Grazia, Tiziana, Elena, Lorenza e Laura per le amorevoli cure prestate, nonché alla Croce Rossa di Cossato, al Fondo Edo Tempia, al Cissabo e agli infermieri domiciliari.

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