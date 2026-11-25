Il Villaggio Lamarmora si prepara a dare l’ultimo saluto a Giovanni Valenzisi, il ragazzo di 17 anni morto nel drammatico incidente stradale avvenuto a Lenta. Oggi, alle 18, nella chiesa del quartiere sarà recitato il rosario, mentre i funerali sono in programma domani, alle 10, nella stessa parrocchia.

Dolore e sgomento per la morte di Giovanni Valenzisi

Da questa mattina sarà possibile rendere omaggio al giovane alla Casa funeraria Defabianis, in strada Santa Maria di Campagna 35/A, a Biella, con orario 8.30-12.30 e 14-17.30.

Giovanni lascia nel dolore la mamma Maria, il papà Francesco, le sorelle Ilenia e Clarissa e i nonni Michele, Filomena, Giovanni e Pasqualina. Accanto a loro, zii, cugini e tutti coloro che gli hanno voluto bene e che in queste ore si stringono alla famiglia.

Si continua a pregare per il 15enne ricoverato in gravissime condizioni

Intanto resta grande la preoccupazione per le condizioni dell’amico di 15 anni rimasto coinvolto nell’incidente. Il giovanissimo, ricoverato nel reparto di Rianimazione, ha visto aggravarsi il proprio quadro clinico. La comunità continua a seguire con apprensione l’evolversi della situazione, aggrappata alla speranza di ricevere notizie positive.

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