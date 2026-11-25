AttualitàValli Mosso e Sessera
Bielmonte si veste di bianco, a un mese esatto dal Natale – FOTO
Il paesaggio è una suggestiva cartolina invernale
A Bielmonte è arrivata la neve e, a un mese esatto dal Natale, il paesaggio si è già trasformato in una suggestiva cartolina invernale.
Le prime nevicate hanno imbiancato la località turistica dell’Oasi Zegna, regalando uno scenario che profuma già di festa. Boschi, pendii e montagne si sono vestiti di bianco, creando quell’atmosfera speciale che accompagna l’attesa del Natale.
Foto pagina Facebook Bielmonte
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