A Bielmonte è arrivata la neve e, a un mese esatto dal Natale, il paesaggio si è già trasformato in una suggestiva cartolina invernale.

Le prime nevicate hanno imbiancato la località turistica dell’Oasi Zegna, regalando uno scenario che profuma già di festa. Boschi, pendii e montagne si sono vestiti di bianco, creando quell’atmosfera speciale che accompagna l’attesa del Natale.

Foto pagina Facebook Bielmonte

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