Il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl che ripristina l’elezione diretta delle Province. In vista delle elezioni provinciali del 10 dicembre, inizia così l’iter per ritornare all’elezione diretta.

Si tratta di una battaglia storica della Lega, alla quale ha lavorato anche il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per un’amministrazione pubblica efficiente ed efficace, nel segno dell’autonomia e della responsabilità.

“Reintrodurre l’elezione diretta di presidenti delle Province e consigli provinciali da parte dei cittadini è un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all’efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell’autonomia” – dichiara Andrea Ferrero, candidato alle elezioni del consiglio provinciale di Biella del 10 dicembre. “Mi candido proprio con lo spirito di ridare dignità a un ente importante, che racchiude in sè l’identità territoriale provinciale del Biellese. Infatti, ritengo che riabilitare questa istituzione, anche attraverso l’attribuzione di funzioni adeguate e relative risorse, è una risposta alle esigenze dei cittadini che chiedono ad esempio strade senza buche e scuole con adeguata manutenzione, insieme a tutti quei servizi pubblici essenziali che accomunano i Comuni di un intero territorio. Una vittoria della Lega che, da anni, porta avanti questa battaglia per rimediare ai disastri della riforma Delrio voluta da Renzi”.

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