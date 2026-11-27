Il Natale è anche il momento in cui una comunità riscopre il valore dei piccoli gesti, della vicinanza e dell’attenzione verso chi sta affrontando un momento difficile.

È proprio da questo spirito che nasce Vetrina di Natale AIL – Illumina la Solidarietà a Biella, l’iniziativa promossa da AIL Biella Clelio Angelino ODV, che invita i commercianti del territorio ad aderire a un progetto capace di portare un messaggio di speranza nelle vie della città. Dall’1 all’8 dicembre 2026, i negozi che sceglieranno di partecipare potranno allestire le proprie vetrine con il materiale fornito dall'associazione, contribuendo a diffondere la conoscenza delle attività di AIL e a sostenere la ricerca e l'assistenza alle persone affette da leucemie, linfomi e mieloma e alle loro famiglie.

«Mi piace molto questa iniziativa perché mette insieme due aspetti importanti della nostra città: il commercio di vicinato e la solidarietà – dichiara Anna Pisani, Assessore al Commercio del Comune di Biella –. I nostri negozi, tanti dei quali hanno già aderito, sono molto più che luoghi in cui si entra per fare acquisti: sono presidi di socialità, punti di riferimento dei quartieri, realtà che contribuiscono a tenere viva Biella. Vedere le loro vetrine farsi portavoce di un messaggio così importante è un bel segnale. Non serve fare qualcosa di straordinario per dare una mano: a volte basta mettere a disposizione uno spazio, coinvolgere le persone, far conoscere una causa. Ringrazio

AIL Biella per questa proposta e tutti i commercianti che decideranno di raccogliere l'invito.»

I negozi aderenti, per cui è necessario contattare AIL Biella entro sabato 28 novembre, riceveranno

gratuitamente il materiale informativo e il cartellone ufficiale AIL da esporre in vetrina. Sarà inoltre

possibile scegliere di aggiungere le Stelle di Natale AIL con una donazione.

Le fotografie delle vetrine partecipanti saranno condivise sui canali social di AIL Biella, creando

una vera e propria mappa cittadina della solidarietà.

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