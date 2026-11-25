Approvato il regolamento per introdurre due taser, gli ormai noti dispositivi a impulsi elettrici, a disposizione della polizia locale di Biella. Previsti sei mesi di sperimentazione, formazione specifica degli operatori e un investimento fino a 20mila euro.

Taser alla polizia locale di Biella: il Comune ha detto sì

Per la giunta e in particolare per l’assessore competente, Giacomo Moscarola, si tratta di un passo concreto per rafforzare la sicurezza sul territorio e garantire maggiori strumenti a chi ogni giorno è chiamato a intervenire nelle situazioni più difficili. L’ok è arrivato dal consiglio comunale di Biella andato in scena ieri, martedì 24 novembre. L’assemblea ha approvato a maggioranza il regolamento per la sperimentazione delle armi a impulsi elettrici, comunemente conosciute come Taser, nella dotazione della polizia locale.

“Una decisione – spiegano da Palazzo Oropa con una nota – che segna l’avvio di un nuovo percorso per il corpo, con l’obiettivo di ampliare le possibilità operative degli agenti e offrire loro uno strumento aggiuntivo per affrontare interventi particolarmente delicati, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e delle procedure previste”.

Il sindaco Olivero: “Tutela di operatori e cittadini, due obiettivi che devono procedere insieme”

«Con l’approvazione del Consiglio, compiamo un passo importante nella direzione che abbiamo indicato: una città nella quale chi lavora per garantire la sicurezza dei cittadini possa farlo nelle migliori condizioni possibili – dichiara il sindaco di Biella, Marzio Olivero – i nostri agenti sono quotidianamente impegnati sul territorio e possono trovarsi ad affrontare situazioni complesse e rischiose. Come Amministrazione abbiamo il dovere di proteggerli, investendo in formazione, organizzazione e strumenti adeguati. La tutela degli operatori e quella dei cittadini sono due obiettivi che devono procedere insieme».

Moscarola: “Il taser non è una scorciatoia, ma uno strumento che può rappresentare un’alternativa nelle situazioni più critiche”

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Polizia Locale, Giacomo Moscarola: «Abbiamo voluto fortemente questo provvedimento e oggi finalmente possiamo dare seguito a un percorso concreto. La polizia locale di Biella non disponeva ancora di questi dispositivi: riteniamo che introdurli, con tutte le necessarie garanzie, significhi mettere gli agenti nelle condizioni di avere un’opportunità in più durante gli interventi. Il Taser non è una scorciatoia e non sostituisce la preparazione professionale degli operatori. È uno strumento che può rappresentare un’alternativa nelle situazioni di maggiore criticità, quando l’intervento fisico potrebbe non essere sufficiente».

Come funziona la sperimentazione e quanto costerà

Il regolamento approvato prevede una fase sperimentale di sei mesi e l’introduzione iniziale di due dispositivi. Il loro utilizzo sarà riservato esclusivamente al personale appositamente individuato, formato e autorizzato. Prima dell’avvio operativo sarà inoltre predisposto un protocollo d’intesa con l’Asl.

L’impiego sarà disciplinato da precisi criteri di legalità, necessità, proporzionalità e gradualità. Al termine della sperimentazione verrà predisposta una relazione conclusiva per valutare i risultati e sottoporre all’amministrazione le eventuali determinazioni successive. L’investimento massimo previsto è di 20mila euro, comprensivo dell’acquisto dei due dispositivi e della formazione degli operatori.

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