Masserano e Biella piangono Giovanni Beltrami, morto a soli 58 anni. Molto noto e benvoluto, era conosciuto da tutti con il soprannome di “Giuanin”.

Ad annunciare la scomparsa dell’uomo, storico tifoso del Toro e frequentatore degli ambienti granata, sono stati i figli Francesco e Giulia, la mamma Maria, le sorelle Pinuccia, Emma, Emilia e Graziella e l’affezionata Simona.

Giovanni Beltrami è morto a 58 anni

Il cuore del 58enne ha smesso di battere giovedì all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato nel reparto di Cardiologia. Proprio ai medici e a tutto il personale del reparto, nonostante il momento di grandissimo dolore, i familiari hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento per le cure e l’assistenza.

Nel rispetto delle volontà di Beltrami, il funerale si svolgerà in forma civile lunedì 30 novembre, alle 15, a Masserano. La partenza del corteo funebre è prevista da piazza Castello. Al termine della cerimonia, il feretro sarà accompagnato al cimitero di Rongio Superiore, dove Giovanni verrà inumato.

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