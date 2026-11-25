Gabriele Mondin, per gli amici semplicemente “Mondo”, è scomparso all’età di 60 anni, compiuti proprio nella giornata di ieri. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio a Vigliano e a Biella, lasciando un grande vuoto tra i familiari, gli amici e quanti hanno condiviso con lui la gioia di vivere e una smisurata passione per Vasco Rossi.

Gabriele era infatti un grandissimo fan del Blasco, un legame autentico che lo aveva portato a seguire le esibizioni del rocker di Zocca in giro per l’Italia, partecipando a decine di concerti nel corso della sua vita. Le canzoni di Vasco sono state colonna sonora costante della sua vita.

Gabriele Mondin è morto a 60 anni, domani l’addio

A dare la notizia della morte di Gabriele è stata la moglie Silvia con la figlia Chiara.

In attesa delle esequie, è possibile rendere omaggio alla salma presso la Sala Commiato Bonino di Valdengo (in via Quintino Sella 64), aperta alle visite con orario 8:30-12:00 e 14:30-18:00.

Familiari e amici alle 18 di oggi si ritroveranno nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Vigliano, per recitare il rosario. Nella stessa parrocchia, domani alle 14.30, è in programma l’ultimo saluto a Mondin. Al termine della funzione religiosa, “Mondo” proseguirà verso il tempio crematorio per poi essere tumulato nel cimitero locale.

Il cordoglio sui social

In tanti, in queste ore, ne stanno onorando la memoria pubblicando messaggi, fotografie e ricordi su Facebook.

“Ora voglio pensare che sei insieme al mio papy, al tuo amico, in un posto migliore – le parole di Carolina -. Ciao Mondo”.

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