AttualitàFuori provincia
Beni confiscati a un professionista per 1,4 milioni di euro
Illeciti tributari scoperti dalla guardia di finanza
Si chiude con una confisca definitiva fino a circa un milione e quattrocentomila euro il capitolo giudiziario per un commercialista residente nel Salento, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per reati tributari.
Beni confiscati a un professionista per 1,4 milioni di euro
Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Vercelli, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale vercellese, acquisendo definitivamente allo Stato i saldi dei rapporti finanziari, una quota di un immobile situato in provincia di Lecce e le partecipazioni in tre società riconducibili al professionista.
L’operazione rappresenta l’epilogo di una complessa indagine avviata nel 2022 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vercelli, che aveva fatto luce su un sistema di evasione fiscale da oltre 3,4 milioni di euro orchestrato da alcuni imprenditori attivi nel settore della logistica. Il meccanismo si basava sulla creazione e sul successivo utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, impiegati per compensare indebitamente i debiti maturati verso l’Erario.
Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il sistema fraudolento poteva contare sul supporto tecnico di due consulenti fiscali, tra cui il commercialista destinatario dell’odierna confisca. I professionisti avevano ideato veri e propri “pacchetti di modelli evasivi” chiavi in mano: attraverso contratti stipulati con società inattive, venivano ceduti crediti fittizi dietro compenso in denaro. Inoltre, a due delle aziende coinvolte venivano imputati costi inesistenti per presunte attività di “ricerca e sviluppo” formalmente riferibili a una terza impresa, consentendo così di inserire nelle dichiarazioni fiscali falsi crediti d’imposta.
Già nel 2023, nel corso delle indagini preliminari, i militari avevano eseguito un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro tra immobili, autovetture e liquidità nei confronti di nove persone fisiche e due società. Nel successivo iter processuale, quasi tutti gli imputati hanno scelto di definire la propria posizione tramite riti alternativi — patteggiamento, con ammissione delle responsabilità, o messa alla prova — provvedendo a garantire l’estinzione del debito tributario, mentre alle società coinvolte sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 231/2001.
L’unica eccezione ha riguardato proprio il professionista salentino, ritenuto responsabile di indebita compensazione di crediti inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La mancata definizione del debito con il Fisco ha portato alla condanna definitiva e all’esecuzione della confisca, anche per equivalente, a tutela delle casse pubbliche.
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