«I ladri in casa stravolgono la vita».

«I ladri in casa stravolgono la vita»

Un furto che non ha solo un pesante risvolto economico, ma rischia anche di cancellare per sempre una parte importante della sua storia personale. È quello subito nei giorni scorsi da Andrea Cavallo, 66 anni, noto antiquario biellese, che si è ritrovato la casa di Pollone completamente messa a soqquadro dai ladri. Un’incursione avvenuta sabato, tra le 19 e le 19.30. I malviventi sono riusciti a entrare nonostante l’abitazione fosse dotata di sistema d’allarme e vetri antisfondamento. A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Cavallo, con un lungo e amaro post pubblicato su Facebook, nel quale ha raccontato l’accaduto e soprattutto le conseguenze di un episodio che lo ha profondamente scosso. Una testimonianza che ha raccolto moltissime reazioni, telefonate e messaggi di solidarietà, ma che ha anche riportato al centro dell’attenzione un problema, quello dei furti nelle abitazioni, che continua a preoccupare tanti cittadini. Anche perché il suo non è stato l’unico negli ultimi giorni, altri casi sono stati segnalati ad esempio a Occhieppo e nel Cossatese.

Quando sabato scorso è rientrato a casa, Cavallo ha trovato uno scenario desolante: «Tutto divelto, violato, la cucina, il corridoio, le camere, la camera da letto, tutto messo alla rinfusa e gettato per terra».

L’ipotesi è che i malviventi abbiano dovuto interrompere il colpo prima di completarlo, probabilmente proprio perché disturbati dal ritorno del 66enne. Alcuni oggetti, infatti, sono stati ritrovati successivamente nel prato e addirittura, il giorno successivo, nel vallone che scende verso i campi.

Cavallo, raggiunto telefonicamente, ha raccontato l’amarezza per il passaggio dei ladri, che ha lasciato dietro di sé danni ingenti e, soprattutto, la distruzione di una parte delle sue collezioni. «Il valore di un oggetto non si misura soltanto in base alla sua quotazione economica – spiega -. Spesso è legato alle persone che lo hanno posseduto, alle circostanze in cui è stato recuperato, ai racconti e alle testimonianze che porta con sé. Ed è proprio questo il danno più difficile da quantificare. La maggior parte delle persone ha beni magari anche costosi, ma sostituibili o ricomprabili. Certe cose che ho, invece, sono insostituibili, ad esempio ricordi e testimonianze di gente famosa o morta durante la guerra».

Nel suo post ha raccontato, tra le altre, la vicenda di un sigaro che custodiva in una sontuosa custodia di pelle, sulla quale una minuscola scritta a china lo attribuiva al generale Garibaldi. Un cimelio che per lui rappresentava anche la cortesia e il ricordo di un’anziana signora che glielo aveva ceduto, raccontandogli la storia dei suoi avi.

Tra gli oggetti portati via c’è anche una piccola medaglietta d’oro, ricevuta in regalo da una fidanzatina quando era ancora ragazzino: «Economicamente varrà 200-300 euro, ma il vero valore, molto più grande, è il ricordo di quegli anni e di quel sentimento giovanile».

Alcuni beni sono stati rubati, altri sono stati danneggiati o sono andati distrutti, altri ancora risultano dispersi. E ricostruire con precisione quanto sia stato portato via non è affatto semplice. «È difficile fare un inventario in una casa come la mia, con tutte le cose che ci sono, a partire dai documenti – continua Cavallo -. La prima cosa che ho controllato entrando in casa è stato l’hard disk. Per il resto, sono ancora alla ricerca di indizi per capire che cosa sia sparito e che cosa, invece, sia rimasto. Dove tengo le collezioni era tutto per terra, qualcosa è andato distrutto, qualcosa è finito nei prati sotto l’acqua. Hanno portato via anche cose strane, tipo un giocattolo. Vai a sapere perché, è anche difficile capire la psicologia di queste persone».

C’è poi la questione della sicurezza. Nonostante le precauzioni, i ladri sono riusciti comunque a entrare: «Ho chiesto anche ai carabinieri, che sono stati gentilissimi e sono intervenuti velocemente, che cosa si può fare di più per prevenire questi episodi – aggiunge l’antiquario -. In questa casa i ladri erano già venuti due volte, quando ci vivevano i miei genitori, ma allora loro non avevano un sistema d’allarme. Oggi l’allarme c’è, ma il furto l’ho subito lo stesso».

Per il momento sembra che nessuno nella zona si sia accorto di nulla: «Con gli infissi che si usano oggi è anche difficile che un vicino senta qualcosa. E più in generale, anche se qualcuno sentisse, la gente ormai ha paura e non interviene comunque».

Nella casa c’era persino il suo cane, Otzi, che Cavallo, sollevato dal fatto che non gli fosse accaduto nulla, ha ricordato con una punta di ironia: «Lui è talmente buono che ai ladri avrà pure fatto le feste…».

Oltre ai danni materiali e alla perdita di oggetti dal valore affettivo irrecuperabile, resta una ferita psicologica che rischia di accompagnarlo a lungo Cavallo: «È una cosa che ti travolge la vita – confida -. Pensi sempre che capiti agli altri, invece prima o poi capita anche a te e in cinque minuti ti cambia l’esistenza. Io l’ho provato sulla mia pelle. Dopo ti resta la paura, inizi a pensare che vivi da solo, che cominci ad avere una certa età… Soprattutto di notte, onestamente, adesso sono preoccupato. Ho scelto di raccontare pubblicamente quanto accaduto perché non si tratta di episodi isolati. Tanta gente subisce furti in casa, basta vedere i commenti al mio post. È un problema reale e purtroppo non vedo soluzioni all’orizzonte». «In queste ore – aggiunge – ho ricevuto una valanga di telefonate. Più di una persona mi ha detto di aver subito furti simili. È un problema di cui si deve parlare, un problema che va affrontato e in qualche maniera deve essere risolto. Non possiamo vivere aspettando, con questa spada di Damocle sulla testa».

Matteo Floris

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