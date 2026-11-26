Meno antibiotici e più cure appropriate: la ricetta del medico di Sostegno.

Meno antibiotici e più cure appropriate: la ricetta del medico di Sostegno

«A volte è più impegnativo spiegare a un paziente perché non serve un antibiotico che prescriverglielo. Ma è proprio lì che si gioca la qualità della cura». È questa la convinzione che guida ogni giorno il lavoro di Emilio Coppo, medico di medicina generale con studi a Sostegno e Gattinara, dove segue circa 1.700 assistiti. Un messaggio particolarmente significativo in occasione della Settimana mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici 2026 che terminerà martedì prossimo, che richiama l’attenzione su una delle principali sfide della sanità pubblica: l’antibiotico-resistenza. Il dottor Coppo ha partecipato al gruppo di studio che ha redatto il Manuale di Terapia Antibiotica Territoriale dell’Asl di Vercelli, che è poi stato diffuso tra i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta operanti sul territorio dell’Azienda sanitaria. Dopo una lunga esperienza professionale come chirurgo, sette anni e mezzo fa il dottor Coppo ha scelto la medicina territoriale «perché – racconta – ho sentito il bisogno di recuperare un rapporto più diretto con le persone e accompagnarle nel tempo lungo il percorso di cura. Ho scelto Gattinara e Sostegno come sedi perché nei piccoli centri si crea una relazione molto stretta con i pazienti. Le persone ti conoscono, quando attraversi il paese ti senti continuamente salutare e questo permette di costruire fiducia. È una responsabilità importante, ma anche una delle maggiori soddisfazioni del nostro lavoro». Proprio questa relazione di fiducia diventa fondamentale quando si affronta il tema dell’uso appropriato degli antibiotici. Le infezioni più frequentemente riscontrate sul territorio sono quelle dell’apparato respiratorio e genito-urinario, ma non sempre richiedono una terapia antibiotica.

«In passato – prosegue il Medico di Medicina Generale – si è consolidata l’idea che molte infezioni respiratorie dovessero essere curate con antibiotici. Oggi sappiamo che nella maggior parte dei casi, soprattutto quando l’origine è virale, questi farmaci non servono. Dobbiamo imparare a usarne meno per usarli meglio. Uno degli errori più frequenti è ricorrere ad antibiotici non adeguati, troppo potenti o assunti per periodi non corretti. Per questo preferisco una valutazione accurata del paziente, anche attraverso visite ripetute o esami di conferma quando necessari. Prescrivere un antibiotico solo quando è realmente indicato significa proteggere non soltanto il singolo paziente, ma l’efficacia futura di questi farmaci per tutta la comunità. Su questi temi bisogna seminare anche nella comunicazione con i pazienti. Ogni volta che spieghiamo loro perché un antibiotico non serve, stiamo facendo prevenzione e stiamo contribuendo a preservare uno strumento terapeutico prezioso».

Come detto il dottor Coppo ha fatto parte del gruppo multidisciplinare che ha realizzato il Manuale di Terapia Antibiotica Territoriale uno strumento nato per supportare medici e prescrittori nelle decisioni cliniche quotidiane.

«L’obiettivo non era dire ai colleghi cosa fare – sottolinea Coppo -, ma offrire uno strumento semplice, pratico e facilmente consultabile, costruito sulla base delle evidenze scientifiche e delle linee guida. Un supporto per orientare la scelta verso gli antibiotici più appropriati nei diversi contesti clinici».

Il manuale raccoglie indicazioni operative per la gestione delle principali infezioni trattate sul territorio e promuove l’utilizzo mirato degli antibiotici quando realmente necessari, riducendo il ricorso a molecole ad ampio spettro. Diffuso a tutti i Medici di Medicina Generale è stato accompagnato da un percorso formativo dedicato alla gestione consapevole degli antibiotici. I risultati confermano l’efficacia dell’iniziativa: a oltre un anno dalla diffusione del manuale, sul territorio dell’AslVc si è registrata una riduzione del 21,4% del rapporto tra consumo di antibiotici ad ampio spettro e antibiotici a spettro ristretto, superando il target regionale fissato al 20%.

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