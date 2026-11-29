Giovane ciclista si perde nei boschi di Masserano: scattano i soccorsi.

Giovane ciclista si perde nei boschi di Masserano

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, lungo i sentieri del Trail delle Terre Rosse, a Masserano. Un giovane in mountain bike ha perso l’orientamento con l’arrivo del buio e ha chiesto aiuto al 112.

Immediata la mobilitazione dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Durante le ricerche, il ragazzo è riuscito a ritrovare autonomamente la strada verso la propria auto, dove è stato raggiunto dalla squadra di soccorso di Biella.

Fortunatamente era in buone condizioni e non è stato necessario alcun intervento sanitario.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook