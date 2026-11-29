Biellese OrientaleCronaca
Giovane ciclista si perde nei boschi di Masserano: scattano i soccorsi
E’ stato sorpreso dal buio. Sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino
Giovane ciclista si perde nei boschi di Masserano: scattano i soccorsi.
Giovane ciclista si perde nei boschi di Masserano
Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, lungo i sentieri del Trail delle Terre Rosse, a Masserano. Un giovane in mountain bike ha perso l’orientamento con l’arrivo del buio e ha chiesto aiuto al 112.
Immediata la mobilitazione dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Durante le ricerche, il ragazzo è riuscito a ritrovare autonomamente la strada verso la propria auto, dove è stato raggiunto dalla squadra di soccorso di Biella.
Fortunatamente era in buone condizioni e non è stato necessario alcun intervento sanitario.
Immagine di repertorio
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