Oggi a Biella ancora un po’ di pioggia

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo in Regione di aria più umida che determina un peggioramento serale con deboli piogge, dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Nello specifico oggi a Biella giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore.

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Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4367m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4348m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

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