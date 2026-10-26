Nuvole e sole per iniziare l’ultima settimana del mese. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 26 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nuvole e sole per iniziare l’ultima settimana del mese

Durante la notte si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesta intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa è del 42% e la velocità del vento varia tra 2,2 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si mantiene alta, attorno all’85%.

Nella mattina, il cielo si presenta prevalentemente coperto. La temperatura sale fino a 19,7°C intorno alle 11. La copertura nuvolosa raggiunge l’87% e il vento si fa sentire con una velocità di circa 4,4 km/h. L’umidità scende attorno al 51%.

Il pomeriggio porta una parziale schiarita, con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 12,3°C alle 14. La copertura nuvolosa è del 32% e il vento continua a soffiare da Sud Est, con una velocità di circa 4,5 km/h. L’umidità si mantiene intorno al 62%.

Infine, nella sera, il cielo torna ad avere nubi sparse, con una temperatura che scende fino a 7,3°C alle 21. La copertura nuvolosa è del 17% e il vento è debole, con velocità di circa 0,9 km/h. L’umidità aumenta, arrivando all’81%.

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