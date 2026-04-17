Nuovo integrativo per Vitale Barberis Canonico

Nel gennaio 2026 l’azienda Vitale Barberis Canonico ha comunicato la sottoscrizione del nuovo accordo integrativo aziendale.

L’amministratore ingegnere Alessandro Barberis Canonico dichiara: «Sono molto orgoglioso di aver collaborato con le Rsu al nuovo accordo che vuole premiare i lavoratori che con la loro professionalità e le loro competenze e continuità sono la forza che crea prodotti di eccellenza che aiutano a espandere il mercato dell’alto di gamma e il motore produttivo dell’azienda. Il nuovo contratto ha come obiettivo gli oltre 480 lavoratrici e lavoratori di Vitale Barberis Canonico; abbiamo rivisto gli importi relativi al welfare e ai premi aziendali con un aumento economico del 36% rispetto al precedente Integrativo del 2018».

Oggi il valore complessivo, per un anno interamente lavorato, è di 5.250 euro lordi annui: si tratta di un impegno significativo, assunto con la volontà di premiare chi, con il proprio lavoro, costante presenza e passione, contribuisce alla vita e alla continuità dell’impresa.

In una filiera industriale altamente tecnologica, è necessario riconoscere la conoscenza e la professionalità maturate dalle figure più esperte. Al contempo tali persone divengono il riferimento delle nuove generazioni, con un passaggio di competenze e cultura industriale che e sarà un elemento imprescindibile di crescita e continuità.

A tal proposito il direttore delle risorse umane, Stefano D’Agostin, afferma: «Il nuovo Integrativo rappresenta la base per attrarre giovani del nostro territorio, motivati e che si vogliano mettere in gioco in un’azienda dinamica e che opera nel settore tessile/moda “fatto in Italia”, con un contesto altamente internazionale e prestigioso. Nei prossimi 5 anni il ricambio generazionale in azienda toccherà oltre 150 persone per motivi di pensionamento».

E aggiunge: «L’accordo conferma e rafforza l’attenzione dell’azienda verso le esigenze dei lavoratori, ampliando le misure di welfare, con l’aggiunta di ulteriori permessi a supporto della famiglia, della genitorialità e delle situazioni di particolare fragilità, a testimonianza di una realtà aziendale che pone al centro il benessere delle persone».

Il rinnovo risponde a un’esigenza chiara: Vitale Barberis Canonico intende rafforzare la propria attrattività, contribuendo alla salvaguardia delle competenze tessili, premiando in modo rilevante i collaboratori più virtuosi e alimentando un processo di ricambio tra diverse generazioni che proseguano la tradizione di questa azienda fortemente orgogliosa di operare nel distretto Biellese.

Da più di 360 anni, nello storico stabilimento di Pratrivero, nel cuore del Piemonte, il lanificio Vitale Barberis Canonico realizza tessuti pregiati per la confezione di abiti. Con oltre 480 addetti, 40 agenti nel mondo, 2 stabilimenti nel biellese all’avanguardia per tecnologia e metodi gestionali, Vitale Barberis Canonico si pone tra le prime aziende al mondo nella produzione di tessuti Made in Italy sia in termine di valore sia di quantità, ed è il principale esportatore a livello globale.

Heritage, Innovazione e Sostenibiltà sono le parole chiave della filosofia aziendale. Nell’ottobre 2013 è entrata a far parte de Les Hénokiens, club internazionale riservato alle aziende famigliari con almeno duecento anni di storia.

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