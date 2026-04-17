Domenica 19 aprile 2026 ricorre la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti, promossa dal Centro Nazionale Trapianti con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di organi e tessuti e sull’opportunità di diventare donatori al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità.

La giornata nazionale per la donazione organi a Biella

Per celebrare la Giornata, l’ASL di Biella, in collaborazione con AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi – sezione di Biella ha organizzato l’iniziativa “L’albero del dono”: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Centro commerciale “Gli Orsi” di Biella, sarà allestito uno stand informativo con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione di organi e tessuti coinvolgendo e incontrando attivamente le diverse comunità presenti sul territorio biellese.

Donare è una scelta che salva vite

Nel nostro Paese, i principi della gratuità, libertà, consapevolezza, volontarietà e anonimato sono trasversali a tutte le tipologie di donazione e sono posti a tutela del donatore e del ricevente. Gli organi vengono assegnati secondo criteri rigorosi che tengono conto dell’urgenza clinica, della compatibilità e del tempo di attesa, mentre i tessuti contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità di vita di molti pazienti. La normativa italiana garantisce un sistema trasparente e sicuro, prevenendo qualsiasi forma di abuso.

Esprimere la propria volontà in vita rappresenta un atto di responsabilità che solleva i familiari da una decisione complessa in un momento di grande dolore.

“L’evento ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza del valore della donazione di organi attraverso il dialogo, la partecipazione e la condivisione di valori comuni e universali a tutte le culture – ha commentato Nicoletta Barberi, Infermiere Esperto Procurement dell’ASL BI – Simbolo dell’evento sarà l’Albero del dono, installazione simbolica che, attraverso messaggi scritti in lingue diverse, saprà rappresentare il punto di vista di diverse comunità presenti sul territorio biellese”.

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