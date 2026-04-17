Incendiò l’auto del vicino a Valdilana: condannato a 4 anni e 2 mesi

incendiò l’auto del vicino dopo una lite: condannato. Era accaduto in frazione Campore, pena di 4 anni e 2 mesi per il responsabile.

Arrivata la sentenza per un episodio che, lo scorso novembre, aveva scosso la frazione Campore, nel territorio di Valdilana. Un uomo di 53 anni è stato condannato con rito abbreviato a due anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione (con la condizionale) per aver dato fuoco all’auto di un vicino al culmine di una discussione.

I fatti risalgono a una serata di tensione tra residenti. Dopo un acceso diverbio, l’uomo avrebbe appiccato le fiamme a una Mini Countryman parcheggiata nel garage dell’abitazione, distruggendola completamente.

Subito dopo l’incendio, i carabinieri si erano messi sulle sue tracce, rintracciandolo mentre si aggirava ancora nella zona. Secondo quanto ricostruito, il 53enne si trovava in stato di alterazione, presumibilmente legato all’abuso di alcol, e aveva con sé un coltello.

L’intervento dei militari non era stato privo di difficoltà: l’uomo avrebbe reagito con minacce, arrivando poi ad aggredire gli stessi carabinieri prima di essere definitivamente bloccato e arrestato. In seguito era stato posto agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi giudiziari.

Con la decisione arrivata nei giorni scorsi, si chiude dunque il procedimento di primo grado per una vicenda che aveva destato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Si vedrà se il 53enne vorrà ricorrere in Appello.

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