Nonna Margherita, traguardo raggiunto: è a quota 109 anni.

Nonna Margherita, traguardo raggiunto: è a quota 109 anni

Le rughe sul suo volto non sono solo segni del tempo, ma le pagine di un romanzo iniziato 109 anni fa. Ogni solco racconta un sacrificio, ogni sorriso una vittoria, e le sue mani, che hanno cullato generazioni, stringono oggi con la stessa forza di un secolo fa il filo della sua famiglia.

Margherita Vercelletto Kaufmann ha festeggiato sabato 2 maggio i suoi 109 anni. Meme, come viene chiamata da tutti era circondata da fiori e bigliettini colorati. Davanti a lei una bellissima torta di panna e fragole.

Margherita nacque a Postua nel lontano 1917, nel pieno della Prima guerra mondiale. Aveva 18 anni quando decise di lasciare la sua terra nativa per trasferirsi a malincuore in Francia per raggiungere il fratello. Qualche anno più tardi i suoi occhi incrociarono quelli di Etienne Kaufmann. Dopo un periodo di fidanzamento i due giovani si sposarono a Le Mans, città in cui vissero per molti anni. Proprio lì Etienne aveva un’azienda edile.

Dalla loro unione nacquero i loro due figli Jean Claude e Cristianne.

Nel cuore e nei ricordi di Margherita c’erano sempre quegli angoli tanto amati di Postua che la riportavano alle sue origini. Ogni anno infatti l’intera famiglia tornava in Valsessera. Il destino volle che la figlia Cristianne durante uno dei loro viaggi a Postua incontrasse un ragazzo che divenne poi suo marito, un incontro che alla fine segnò il ritorno di Margherita con tutta la famiglia in Italia.

L’anziana donna gode ancora di ottima salute. I suoi occhi hanno visto il mondo cambiare, dalle carrozze a cavalli ai viaggi nello spazio, dalle lettere scritte a mano alle videochiamate. Lei è il nostro libro di storia vivente, un ponte prezioso che unisce il passato al futuro.

Una curiosità: è la seconda donna più anziana del Piemonte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook