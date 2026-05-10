Chiusa la storica tabaccheria Viperhouse di via Trieste

C’è un rumore che non fa più eco tra i palazzi di via Trieste, quello della saracinesca della tabaccheria Viperhouse di Andrea Lovato che nei giorni scorsi si è abbassata per l’ultima volta.

La tabaccheria Viperhouse abbassa la saracinesca

Dopo tanti anni di attività, un’istituzione del rione chiude i battenti, lasciando un vuoto che va ben oltre la semplice mancanza di un servizio commerciale.

Con questa chiusura, il quartiere perde un altro presidio di vicinato. La vetrina vuota sarà, per qualche tempo, un monito silenzioso sulla difficoltà di resistere per le piccole botteghe storiche.

Il titolare Andrea lascia dopo 13 anni

Andrea, con l’aiuto della moglie Carmen Coppa inquadrata come coadiuvante, ha condotto l’esercizio commerciale per 13 anni, rilevato in precedenza da un’altra gestione: «Per me – spiega – quello del tabaccaio è stato un lavoro del tutto nuovo; quando ho rilevato il negozio arrivavo da trent’anni di fabbrica. Due mestieri del tutto diversi ma entrambi mi hanno dato tante soddisfazioni. Ovviamente come in tutti i campi in questi ultimi anni le cose sono letteralmente cambiate. La gestione di una tabaccheria è diventata quasi impossibile dal punto di vista della burocrazia per tutto ciò che riguarda i servizi dello Stato a partire dal Monopolio. All’inizio quando ho preso in mano l’attività ho dovuto fare il corso per la gestione del lotto e dei servizi attinenti alla lottomatica, poi è arrivato l’aggiornamento per la privacy e la trasparenza, in seguito è stata emanata la legge che ogni anno si devono fare i corsi d’aggiornamento per la gestione dei dati sensibili dei clienti, insomma, la burocrazia ci ha uccisi».

“Ringraziamo tutti i nostri clienti”

Malgrado tutto ciò, Andrea chiude i battenti con un po’ di malinconia: «Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, mi riferisco al rapporto che in questi anni è stato costruito con i nostri clienti. Ci ha commosso il fatto che in questi giorni è stato un vero e proprio pellegrinaggio di saluti. Ne approfittiamo del vostro giornale – concludono – per ringraziarli tutti pubblicamente».

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