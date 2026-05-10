AttualitàBiella
Adunata degli Alpini, a Genova continua la festa – VIDEO
Le immagini inviateci da alcuni lettori biellesi in trasferta nel capoluogo ligure
Un mix di video e immagini realizzati da lettori biellesi che in queste ore stanno partecipando all’Adunata nazionale degli Alpini a Genova, con un po’ di nostalgia per quella di un anno fa a Biella…
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