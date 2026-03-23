“No” verso la vittoria, ma il Biellese va controcorrente. Chiusi i seggi per il referendum, ora si attendono gli esiti finali degli scrutini.

“No” verso la vittoria, ma il Biellese va controcorrente

Stando alle prime proiezioni, il popolo italiano avrebbe dato la propria preferenza al “No”. Si parla di una forbice che va dal 51% al 54%, mentre il “Sì” si attesterebbe tra il 49% e il 46%.

Nel Biellese, però, il “Sì” pare essere in vantaggio, poco oltre il 53% contro poco meno del 47% per il “No”.

L’affluenza su base nazionale ha sfiorato il 60%, attestandosi intorno al 59%, mentre a livello regionale si aggira intorno al 62%. Nel Biellese si è recato alle urne il 60,18% della popolazione avente diritto: il 60,63% nella città di Biella, il 59% a Cossato.

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