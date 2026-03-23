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Referendum, il No avanti, ma nel Biellese è in vantaggio il Sì

Secondo i dati parziali, con oltre metà delle sezioni scrutinate, in provincia ha prevalso il Sì , ma nel capoluogo il distacco si assottiglia (51,25%-48,75%)

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2 minuti fa

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Con oltre la metà delle sezioni scrutinate, il referendum costituzionale vede il No in deciso vantaggio rispetto al Sì a livello nazionale. Il dato complessivo, con 37900 sezioni scrutinate su 61533, al momento attesta il No al 54,38% e il Sì al 45,62%, con uno scarto di quasi un milione e mezzo di voti.

Situazione ben diversa per quanto riguarda la nostra provincia. Quando le sezioni scrutinate erano 136 su 209, il Sì era in testa (53,82%), con il No fermo al 46,18. Un dato che rispecchia la situazione delle province piemontesi, ma a livello regionale è comunque in vantaggio il No (53,23%), trainato dai risultati torinesi.

Più “combattuta” la situazione a Biella città, dove il Sì è in lieve vantaggio (51,25%), con un distacco di poco più di 400 voti.

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