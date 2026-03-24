In piazza per chiedere le dimissioni di Delmastro, cantano Fratelli d’Italia – VIDEO

Alcuni dei manifestanti scesi in piazza Santa Marta per chiedere le dimissioni di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia – dimissioni arrivate poco prima dell’inizio del presidio – si sono messi a festeggiare la notizia e hanno intonato l’inno di Mameli.

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