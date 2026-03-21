Domani e lunedì si vota il referendum: cosa c’è da sapere

E’ arrivato il momento del voto per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Domani, domenica 22 marzo, seggi aperti dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Uno spoglio che dovrebbe durare poche ore vista la semplicità delle operazioni. Il voto si esprime tracciando un segno sulla casella del “Si” o del “No”, fermo restando la possibilità di scheda bianca o nulla.

Il quesito referendario stampato sulla scheda è il seguente: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104,105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con un documento di identità e con la tessera elettorale.

Non esiste un quorum. Essendo un referendum istituzionale il risultato finale sarà valido qualunque sia la percentuale di affluenza alle urne a differenza di quanto accade nei referendum abrogativi quando è richiesta la partecipazione della maggioranza più uno degli aventi diritto.

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