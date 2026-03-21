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Lutto per la scomparsa di Alessandro Cesari

Aveva 56 anni

Pubblicato

9 secondi fa

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Lutto per la scomparsa di Alessandro Cesari, venuto a mancare giovedì 19 marzo, all’ospedale di Borgomanero. Se n’è andato all’età di soli 56 anni. Abitava a Gattinara

La notizia ha rapidamente raggiunto amici e conoscenti, lasciando un velo di tristezza nella comunità. A darne il triste annuncio sono la mamma Fiorella, i fratelli Dalila con Marco ed Edgardo con Laura, insieme ai nipoti Alessia con Francesco, Manuel e Maya, allo zio Gianni con Pina, alla cugina Valentina, all’affezionata Luisa e a tutti i parenti.

 

Il funerale sabato mattina

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia in queste ore, a testimonianza del legame che Alessandro aveva saputo costruire nel corso della sua vita.

Il rosario sarà recitato oggi, venerdì 20 marzo, alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di località San Bernardo. I funerali si terranno invece sabato alle 10.30, sempre nella chiesa parrocchiale di San Bernardo a Gattinara, con successiva tumulazione nel cimitero locale.

 

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