La notizia ha rapidamente raggiunto amici e conoscenti, lasciando un velo di tristezza nella comunità. A darne il triste annuncio sono la mamma Fiorella, i fratelli Dalila con Marco ed Edgardo con Laura, insieme ai nipoti Alessia con Francesco, Manuel e Maya, allo zio Gianni con Pina, alla cugina Valentina, all’affezionata Luisa e a tutti i parenti.