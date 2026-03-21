Attualità
Auto in fiamme a Coggiola ieri sera
Tempestivo intervento dei vigili del fuoco
Sono ancora da chiarire la causa dell’incendio divampato ieri sera a Coggiola all’interno di unì’auto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone, seguiti dai colleghi di Biella, Presenti anche i carabinieri.
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