Da Biella alla maglia azzurra. E’ la storia di Edoardo Motta e Giovanni Daffara.

Due ragazzi che sono partiti proprio dalla nostra città per arrivare nel calcio dei grandi e adesso contendersi nientepopodimenoche in nazionale.

Da Biella alla maglia azzurra

Tra i convocati dal commissario tecnico Silvio Baldini in vista del doppio impegno dell’Italia Under21 nelle qualificazioni a Euro2027 figurano anche i loro nomi. Inseriti nella lista dei portieri insieme all’estremo difensore del Frosinone Lorenzo Palmisani. Gli azzurrini giocheranno dunque giovedì a Empoli contro la Macedonia del Nord e martedì 31 a Boras contro la Svezia. L’obiettivo è quello di conquistare altrettante vittorie e sperare in un passo falso della Polonia. Che al momento guida il raggruppamento a punteggio pieno con tre lunghezze di vantaggio proprio sulla nostra nazionale.

Motta e Daffara, appunto insieme a Palmisani, si giocano una maglia da titolare. Per Motta l’azzurro non è una novità. Già chiamato dal ct Baldini e titolare nel match contro la Macedonia del Nord vinto 1-0. Per Daffara si tratta invece della prima chiamata in assoluto.

Entrambi stanno vivendo una stagione da protagonisti dopo un percorso comune, anche se in annate differente, iniziato nelle giovanili della Juventus.

Giovanni Daffara

Giovanni Daffara, classe 2004, ha già giocato un campionato da professionista nella stagione 2024/2025, titolarissimo nella Juventus Next Gen. Che giocava le partite casalinghe allo stadio “Pozzo-Lamarmora” di Biella e che, dopo le difficoltà iniziali, aveva raggiunto i play-off di serie C. Quest’anno il passaggio in prestito all’Avellino, in B, dove si preso la porta alla decima giornata e non l’ha più lasciata. Per lui 22 partite e 34 reti subite con tre clean sheet indossando la maglia della formazione irpina.

Edoardo Motta

Edoardo Motta ha un anno in meno, è un classe 2005, e nelle giovanili ha giocato anche ad Alessandria e Monza. Quest’anno ha iniziato la stagione nella Reggiana, sempre in serie B, con 30 reti incassate in 20 presenze e cinque clean sheet. Poi a gennaio il passaggio a Roma e l’approdo alla Lazio, dove è stato chiamato per sostituire il secondo portiere Mandas, ceduto all’estero. L’infortunio di Provedel ha però costretto mister Sarri ha promuoverlo titolare e lui ha saputo rispondere presente. Convincente all’esordio contro il Sassuolo, con una parata decisiva nel finale e determinante nel successo con il Milan. Si è però preso la ribalta ieri a Bologna, quando ha parato anche un calcio di rigore a Orsolini, “blindando” il successo biancoceleste.

Compagni-rivali

In autunno si sono trovati faccia a faccia nella partita del campionato di serie B tra Avellino e Reggiana conclusa in parità con un pirotecnico 3-3, tutti e due titolari e meritevoli dei complimenti.

Ora si ritrovano compagni di squadra nella nazionale Under21 che insegue il pass per l’Europeo di categoria. Compagni, ma pronti a darsi battaglia in allenamento per conquistare la maglia azzurra numero 1.

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