Mongrando si accende: tra Lego®, giochi e una gara di karaoke. Tutto è pronto per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Oggi e domani il paese si animerà grazie alla nuova edizione di “Mongrando in Festa”. Una manifestazione ricca di eventi, cultura e intrattenimento per tutte le età, sapientemente orchestrata dalla Pro loco guidata da Daniela Molinari.

Mongrando si accende

Cuore pulsante dell’evento sarà il polivalente, che ospiterà l’attesissima sesta edizione di “Monbricks”, spettacolare mostra di opere realizzate con i mattoncini Lego®. Affiancata dai laboratori creativi curati dall’esperto Andrea Caboni.

Ma non sarà l’unica attrazione: il programma spazia dalla mostra di modellismo alle esposizioni d’arte, fino ad arrivare a voli in elicottero, sport e grandi serate musicali.

La giornata di oggi si aprirà all’insegna del gusto per dare spazio a creatività, sport e musica. Alle 12 inizio dei festeggiamenti con il pranzo a cura della Pro loco. La festa entra nel vivo nel primo pomeriggio con l’inizio delle attività ludiche e l’apertura ufficiale dei grandi poli espositivi. Ci sarà un’esposizione d’arte con i quadri di Monica Seramin, poi ancora attività sportive per tutti. Open day e prove di basket, pallavolo, atletica leggera, fitness per adulti, danza per ragazzi ed equitazione. Alle14.30 spazio all’ingegno con i laboratori educativi a tema Lego® (attivi fino alle 17). Seguirà subito dopo il primo atteso appuntamento con il concorso a premi.

Alle 18 momento artistico con l’esibizione di danza “Scarpette Rosse”. Al termine inizierà la serata con l’aperitivo accompagnato da Dj set. Alle 19.30 verrà servita la cena a cura della Pro loco.

La festa proseguirà con la serata musicale a ritmo di electro dance, anni ’90 e 2000, che vedrà in console Dj Simone Galle e Dj Ricky. Poi il cielo si illuminerà con il grande spettacolo dei fuochi d’artificio (l’evento pirotecnico si svolgerà salvo restrizioni o rettifiche della normativa regionale).

Domani si riparte

Quella di domani sarà una giornata no-stop di eventi che partirà dal mattino alle 8 con la distribuzione della colazione della Pro loco. Mezz’ora più tardi apertura del tradizionale mercatino per le vie del paese.

Alle 10 ripartiranno le attività ludiche, le mostre d’arte, fotografiche e di modellismo, e la fiera del mattoncino “Monbricks”. Tra le novità della mattina, i voli turistici in elicottero per ammirare il panorama dall’alto. Nuove attività sportive con il tiro con l’arco ed equitazione. Presenza e rappresentanza delle Forze dell’Ordine con i loro stand.

Alle 11 secondo appuntamento con il concorso a premi Lego®. Dopo il pranzo, alle 15.30 ci sarà la cerimonia di premiazione del concorso fotografico, seguita dall’ultima sessione del concorso a premi Lego®. Alle 18 circa salirà la febbre della musica con l’inizio della divertente gara di karaoke. A valutare e giudicare le performance dei cantanti sul palco ci sarà una qualificata giuria di esperti, pronta a premiare le migliori doti canore e interpretative della giornata.

Seguiranno l’aperitivo e poi cena di chiusura preparati dai volontari della Pro loco. In serata gran finale con la premiazione dei vincitori della gara di karaoke eletti dalla giuria.

Per partecipare alla gara di karaoke telefonare al numero: 339-3103999.

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