CronacaValle Elvo
Auto in fiamme a Mongrando: completamente distrutta una Mercedes – FOTO
Sul posto vigili del fuoco e carabinieri
Auto in fiamme a Mongrando: completamente distrutta una Mercedes.
Auto in fiamme a Mongrando: completamente distrutta una Mercedes
Questa mattina poco dopo le 7:00 i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti lungo la strada SP419 (Settimo Vittone) di Mongrando, un’autovettura è andata completamente distrutta a causa di un incendio.
Il conducente è riuscito ad accostare a bordo carreggiata e a scendere dal mezzo prima che le fiamme si propagassero all’intero abitacolo.
Non si registrano feriti.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area interessata.
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