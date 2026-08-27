Auto in fiamme a Mongrando: completamente distrutta una Mercedes – FOTO

Auto in fiamme a Mongrando: completamente distrutta una Mercedes.

Auto in fiamme a Mongrando: completamente distrutta una Mercedes

Questa mattina poco dopo le 7:00 i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti lungo la strada SP419 (Settimo Vittone) di Mongrando, un’autovettura è andata completamente distrutta a causa di un incendio.

Il conducente è riuscito ad accostare a bordo carreggiata e a scendere dal mezzo prima che le fiamme si propagassero all’intero abitacolo.

Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area interessata.

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