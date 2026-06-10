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Mondiale 2026, non perdete l’inserto speciale nel giornale di oggi

E’ estraibile e da conservare, con tutte le informazioni indispensabili per seguire l’evento. Correte in edicola!

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21 minuti fa

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Mondiale 2026, non perdete l’inserto speciale nel giornale di oggi
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Mondiale 2026, non perdete l’inserto speciale nel giornale di oggi.

Mondiale 2026, non perdete l’inserto speciale nel giornale di oggi

Domani inizia il Mondiale 2026.
All’interno del giornale in edicola oggi trovate  un inserto estraibile da conservare con tutte le informazioni indispensabili per seguire l’evento.

Mondiale 2026, non perdete l’inserto speciale nel giornale di oggi

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