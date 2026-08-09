Mercoledì tutti a San Clemente per osservare l’eclissi solare

Finalmente sta arrivando: uno degli eventi astronomici più attesti dell’estate. Si tratta dell’eclissi solare totale del 12 agosto, che attraverserà alcune aree dell’emisfero nord (mentre in Europa e Italia sarà visibile come eclissi parziale).

Alcuni Paesi si godranno lo spettacolo della “fascia della totalità” (cioè la zona in cui la Luna riuscirà a coprire completamente il disco solare). Parliamo di Groenlandia, Islanda, Russia del nord, Oceano Atlantico, Spagna e una parte di Portogallo. In queste regioni la luce si farà simile al crepuscolo.

Cos’è l’eclissi solare

Un’eclissi solare avviene quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole e proietta la propria ombra sulla Terra. La parte più scura dell’ombra lunare, chiamata umbra, genera la fascia della totalità: solo chi si trova lungo questa traiettoria può assistere alla copertura completa del Sole.

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Al di fuori di questa zona si osserva invece un’eclissi parziale, durante la quale la Luna copre soltanto una parte del disco solare. Il fenomeno appare come un “morso” scuro sulla superficie del Sole.

La fase totale sarà comunque molto breve: nella maggior parte dei luoghi durerà meno di due minuti. Anche nelle aree più vicine al centro della traiettoria non supererà i due minuti e mezzo.

L’Osservatorio di San Clemente

Per l’occasione l’Unione Biellese Astrofili (Uba) organizza una serata aperta al pubblico all’osservatorio astronomico e astrofisico di San Clemente, a Occhieppo Inferiore.

L’appuntamento, per quello che si preannuncia come lo spettacolo più esclusivo dell’estate, è fissato per le ore 19.00. Gli organizzatori raccomandano la massima puntualità per assistere fin dall’inizio al fenomeno, a partire dal primo contatto tra Luna e Sole e dal caratteristico “morso” con cui il nostro satellite inizierà a coprire il disco solare.

L’osservazione sarà possibile anche attraverso il telescopio solare dell’Uba dotato di filtro H-alpha, che permetterà di ammirare non solo le macchie solari, ma anche dettagli normalmente invisibili a occhio nudo come la granulosità della superficie, i filamenti e le protuberanze.

Il commento degli esperti

Durante tutta la serata gli esperti dell’associazione commenteranno le diverse fasi dell’eclissi e illustreranno le caratteristiche del Sole.

In Italia il fenomeno sarà visibile soltanto in forma parziale e l’osservazione diretta terminerà con il tramonto. L’evento, però, proseguirà grazie a un collegamento in diretta con Palma di Maiorca, in Spagna, dove sarà possibile seguire la fase di totalità dell’eclissi, della durata di circa due minuti, prevista intorno alle 20.30.

Considerato l’orario serale, l’Uba organizzerà anche una raccolta fondi con una grigliata riservata a chi avrà prenotato scrivendo all’indirizzo u.b.a@katamail.com.

In caso di cielo coperto, l’intera eclissi sarà comunque trasmessa in streaming, consentendo ai partecipanti di seguire ogni fase del fenomeno. Un’occasione rara per assistere a uno degli spettacoli più affascinanti offerti dal cielo.

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