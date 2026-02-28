Mercato in centro: la decisione divide i cittadini.

Mercato in centro: la decisione divide i cittadini

Lunedì il sindaco Marzio Olivero ha illustrato le nuove aree che ospiteranno le bancarelle del mercato cittadino, pronto a lasciare l’attuale collocazione in piazza Falcone per fare ritorno nel centro città. Una decisione che sta alimentando il dibattito tra mercanti e abituali frequentatori. LEGGI ANCHE: Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato» VIDEO

Tra i contrari allo spostamento c’è Marco, che sottolinea come l’attuale sede sia più funzionale: «Dovrebbero lasciarlo lì dove si trova, perché è uno spazio più comodo per chi arriva da fuori, per i clienti e per i mercanti».

È dello stesso parere Maurizio, che evidenzia le criticità legate ai parcheggi: «Non sono sufficienti per tutti».

I giovani, invece, sembrano meno coinvolti dalla questione. Alessandro considera lo spostamento un’arma a doppio taglio: «Via Lamarmora occupata per tre giorni alla settimana potrebbe rappresentare una pecca per la gente che lavora, però spostarlo per rivitalizzare il centro non è una brutta idea».

Greta ammette di non essere informata: «Non lo sapevo, anche perché non lo frequento, però penso che sia più comodo in centro».

Salvatore guarda alla praticità: «Piazza Falcone è un grande piazzale e il mercato sta bene lì. Inutile continuare a spostarlo da una parte all’altra. Una volta che hanno fatto un gran lavoro, lo spostano di nuovo?». Pur riconoscendo gli interventi effettuati anche in via Italia, resta scettico sulla scelta.

Qui si aggancia anche Giorgia, lavoratrice in centro, che ritiene che la chiusura della direzione nord di via Lamarmora possa essere deleteria per il traffico.

Il tema torna anche nelle parole di Loredana: «La gente frequenta il mercato sia a piedi sia in macchina. Si carica anche di spesa, servono parcheggi per consentire a chi va di poter fare effettivamente acquisti».

Più articolata la posizione di Alberto Boggio, del negozio in via Italia Altef: «Ottima idea se vuoi movimento in centro, ma il mercato deve stare lì dove è stata adibita una piazza apposita. Si creano problematiche per posteggi e spostamenti nella quotidianità: le strade si chiuderanno per tre giorni e il traffico aumenta in modo considerevole. Le varie criticità non sono facili da gestire, né per l’amministrazione né per chi le vivrà». Secondo lui, inoltre, lo spostamento non inciderebbe sui guadagni per i commercianti: «Chi vuole andare al mercato ci va comunque. È una clientela diversa».

Favorevole al ritorno del mercato in centro è Sergio Testore: «Spostamento sì, per una maggiore vitalità, perseguita non solo con i lavori pubblici, riqualificazione non indifferente, ma anche con attività come il mercato».

Roberto Franco, commerciante, ammette una riflessione più personale: «Egoisticamente sono favorevole allo spostamento, averlo in periferia ci ha tolto tanta gente. Se torna in centro magari arriva più clientela. Ricordo che in passato, quando ci fu il vecchio spostamento, scoppiò una bufera. C’è paura per il nuovo cambiamento, ma forse sarà solo una questione di abitudine».

Il ritorno del mercato in centro si prospetta dunque come una scelta destinata a far discutere ancora: tra esigenze di rilancio commerciale e timori legati a viabilità e parcheggi, la città si divide in attesa del cambiamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook