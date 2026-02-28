AttualitàBiella
Volantinaggio del Pd in via Italia per dire No al referendum
Oggi pomeriggio il Partito Democratico di Biella è in via Italia, all’altezza dell’InformaGiovani, per la distribuzione di volantini.
La sezione si sta mobilitando a sostegno del No al referendum costituzionale previsto nelle prossime settimane.
L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale del Partito Democratico, che punta a sensibilizzare cittadini e cittadine sui contenuti della consultazione.
