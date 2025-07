Matteo, il postino di Oropa: da dieci anni il volto amico della valle – VIDEO

Matteo, il postino di Oropa: da dieci anni il volto amico della valle.

Non è solo un mestiere. È una presenza. Un volto familiare. Per gli abitanti, per le attività commerciali ma anche per i turisti che a volte sbucano spaesati tra i portici del Santuario. È la voce che risponde a chi ha bisogno di informazioni, postali e non solo. Per tutti lui c’è. Ogni giorno. Con qualsiasi tempo. Si tratta di Matteo Marcuzzi, portalettere di Oropa.

