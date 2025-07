Asfaltature, piano straordinario da 660mila euro contro il dissesto – FOTO

La città si prepara per un importante intervento, con un investimento di 660mila euro destinato a risolvere alcune delle più gravi problematiche della viabilità.

Dopo l’annuncio dei lavori su via Serralunga e via Carlo Fecia di Cossato, per un importo complessivo di 200mila euro, il comune si trova ora di fronte a una scelta tutt’altro che semplice: come investire le risorse restanti, i 460mila euro, visto che le strade in condizioni critiche sono molte. Solo per citarne alcune tra quelle segnalate dai lettori con tanto di fotografie, tra manto sconnesso e buche, ci sarebbero le vie Galimberti, Carso, per Candelo, Addis Abeba, Eugenio Bona, Mombarone, il primo tratto di via Ivrea nei pressi dell’Itis, e corso Europa. E l’elenco potrebbe ancora allungarsi.

Due linee di finanziamento

«Il piano straordinario per le asfaltature si basa su due linee di finanziamento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini -. Duecento mila euro erano già stati annunciati per la prima parte del piano e destinati alle via Serralunga e Fecia di Cossato. Poi, grazie all’intervento dell’assessore al bilancio Amedeo Paraggio, siamo riusciti a trovare un ulteriore pacchetto di risorse da 460mila euro».

«Io, Paraggio e i tecnici comunali abbiamo fatto personalmente una ricognizione in città. Partendo da un elenco di vie segnalate dai cittadini e integrandolo con un altro elenco che ho stilato io stesso – prosegue -. Sulla base delle criticità che le strade presentano».

Ora la valutazione della spesa. «Dopo aver preso visione diretta della situazione, ho incaricato gli uffici tecnici di quantificare i costi per ogni singola strada. Se le risorse saranno sufficienti verranno sistemate tutte le vie. In caso contrario dovrò fare delle scelte e dare priorità alle arterie che al momento presentano maggiori problematiche o sono più trafficate».

