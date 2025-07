Asfaltature: si parte dalle vie Serralunga e Carlo Fecia di Cossato.

C’è un piano straordinario di asfaltature finalizzato a risolvere alcune delle situazioni più critiche della viabilità cittadina. Grazie a una prima disponibilità economica di 200mila euro sono stati individuati due interventi prioritari: il completo rifacimento del manto stradale di via Serralunga e la riasfaltatura “puntuale” di via Carlo Fecia di Cossato, asse viario strategico che necessita di interventi mirati per garantirne la piena funzionalità.

«Questo piano rappresenta un primo passo concreto verso il miglioramento della viabilità urbana – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini -. Abbiamo scelto di intervenire su due strade che rivestono un ruolo fondamentale nella circolazione cittadina e che, da tempo, richiedono un intervento risolutivo. La qualità delle strade non è solo una questione di decoro urbano, ma di sicurezza per tutti gli utenti: automobilisti, ciclisti e pedoni».

«Sappiamo – prosegue – che le criticità presenti sul territorio sono numerose, e proprio per questo stiamo già lavorando, in stretta collaborazione con l’assessore al bilancio Amedeo Paraggio, per individuare ulteriori risorse da destinare a un ampliamento del piano di asfaltature. L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini strade più sicure, efficienti e decorose».

«Con questa azione – conclude Franceschini – l’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno per la cura del territorio e la tutela della sicurezza stradale, avviando un percorso di interventi mirati e progressivi destinati a migliorare la qualità della vita urbana».

