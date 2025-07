Biella, paura in via Ivrea: veicolo centra un palo della luce

Incidente stradale a Biella nella prima serata di domenica 13 luglio. In via Ivrea un mezzo ha colpito un palo dell’illuminazione, lasciandolo inclinato e spargendo detriti sull’asfalto. Vigili del Fuoco e Carabinieri sono accorsi per mettere in sicurezza l’area e svolgere i rilievi. La strada è rimasta chiusa finché non sono stati rimossi tutti i frammenti.

Immagine di repertorio

